Ayvalık Belediyesi İlçedeki Parkları Yenilemeye Devam Ediyor

Ayvalık Belediyesi, Atatürk Bulvarı üzerinde Gümrük Binası'nın yanındaki Şehit Üst Teğmen Konuralp Özcan Parkı'nı baştan sona yenileyerek, halkın hizmetine sundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi ve yaşama sevincimiz. Tüm parklarımızda olduğu gibi burada da en iyi kalitede malzemeler kullandık. Standartlarına uygun, emniyetli ve güvenli bir oyun imkanı yaratılan parkta ailelerin de dinlenip, zaman geçirecekleri kent mobilyaları yer alıyor. Tüm güvenlik önlemleri alınan park, aydınlatmaları, peyzaj ve çevre düzenlemesiyle yeni park kentimize çok yakıştı" dedi.