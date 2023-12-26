Ayvalık Belediyesi, Budanan Ağaçlardan Elde Edilen Odunları Dar Gelirli Vatandaşlara Dağıtıyor

Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların budanmasından elde edilen odunları, dar gelirli vatandaşlara ulaştırıyor. Belediye Başkan Mesut Ergin, "Sıcak evler, sıcak gönüller için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kent merkezinde, Altınova, Küçükköy ve Cunda'da ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek ve sağlıklı tutmak amacıyla yapılan budama çalışmalarından kilolarca odun çıkarıldı. Kış mevsimi boyunca devam edecek uygulama sayesinde soba ile ısınmaya çalışan vatandaşların aile bütçelerine de katkıda bulunuluyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye mülkiyetinde ve mücavir alan sınırlarındaki ağaçların budanmalarından ortaya çıkan odunların yardıma muhtaç ailelere yakacak yardımı olarak verildiğini söyledi.

Başkan Ergin, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sobada yakılacak şekilde küçük parçalara ayrılan odunlar, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne yapılan başvurular değerlendirilerek ailelerimizin evlerine yakacak olarak giriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyacı olan ailelerimize yaptığımız sürekli desteğin yanında, daha fazla yuvamıza ulaşmak için çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurularını gerçekleştirebilirler" dedi.

Budaması yapılan ağaçlardan çıkan odunların adresleri belirlenen dar gelirli vatandaşlara ulaştırıldığını aktaran Ergin, "Evlerine odun, kömür götüremeyen dar gelirli hemşehrilerimiz var. Bu çalışmalarımızdan elde edilen odunları vatandaşlarımıza ulaştırarak, bacalarının tütmesine destek oluyor, katkı koyuyoruz. Kaldırımlarda, yol kenarlarında, parklarda, bahçelerde ve kent genelindeki tüm yeşil alanlarda bulunan ağaçlar budanıyor. Hem ağaçlar güçleniyor hem çıkan odunlar dar gelirli vatandaşların kış mevsiminde ısınmasını sağlıyor" diye konuştu.