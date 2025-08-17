Aynur'un Hayali Gerçek Oldu: Yeni Odasıyla Tanıştı

Aynur'un Hayali Gerçek Oldu: Yeni Odasıyla Tanıştı
Adana'da 13 yaşındaki bedensel engelli Aynur'un, hayalini kurduğu genç odası, Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur'un yardımıyla yenilendi. Aynur, modern ve konforlu odasında yapılan değişiklikler sonrası mutluluğunu dile getirdi.

13 yaşındaki bedensel engelli Aynur Sirvendi, Adana'da yardım faaliyetleriyle tanınan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur'a ulaşarak çinko kaplı odasının aktığını, ailesinin yaptıracak durumu olmadığını söyledi. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Okur, 13 yaşındaki engelli Aynur'un isteğini kısa sürede yerine getirdi. Okur, modern ve konforlu bir oda tasarlayarak genç kıza hayatının en özel sürprizini yaptı.

Duygu dolu anlar yaşandı

Aynur'un çinko kaplı derme çatma odası yepyeni bir yaşam alanına dönüştürülürken genç kız için makyaj masası, klima, televizyon ve birçok genç ürünü odasına konuldu. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada, hayalini kurduğu odasına kavuşan Aynur, "Çok mutlu oldum, çok güzel olmuş" diyerek teşekkür etti.

"Oda çok güzel oldu"

Her fırsatta dezavantajlı bireylerin yanında olmaya çalıştığını dile getiren Ogün Sever Okur, "Aynur'a daha öncede akülü tekerlekli sandalye getirmiştim ve odasını gördüğümde içim hiç rahat etmedi. Kendisi de bana durumdan bahsedince hemen odasını yenilemeye koyulduk. Gerçekten genç bir kız için odada ne olması gerekiyorsa hepsini yaptık. Bu tür yardımlarımız devam edecek, çok güzel oldu" dedi.

Aynur Sirvendi ise odasını çok beğendiğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
