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Aynı yere yuva yapan leylekler köyün simgesi oldu

İhlas Haber Ajansı - Nihat Özbay - Yerel
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Aynı yere yuva yapan leylekler köyün simgesi oldu Van'ın Özalp ilçesinde ilkbahar mevsiminde aynı elektrik direğine yuva yapan leylekler, köyün simgesi haline geldi.

ÖZALP, VAN (İHA) - Aynı yere yuva yapan leylekler köyün simgesi oldu

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde ilkbahar mevsiminde aynı elektrik direğine yuva yapan leylekler, köyün simgesi haline geldi.

İlçeye bağlı Yukarı Dönerdere Mahallesi'ne yıllardır gelen leylekler, aynı elektrik direğine bu sene de yuva kurdu. Köyün simgesi haline gelen leylekler, vatandaşlar tarafından da besleniyor. Mahalle sakinlerinden Mehmet Genel, leylekler için kendi imkanlarıyla güzel bir yuva oluşturduklarını belirterek, "Bu leylekler her sene mart ayının sonlarına doğru geliyorlar. Başka leylekleri yuvalarına yanaştırmıyorlar. Baharın müjdecisi olarak gördüğümüz bu leylekler, aynı zamanda köyümüzün de sembolü oldu" dedi.

Aynı yere yuva yapan leylekler köyün simgesi oldu

Aynı yere yuva yapan leylekler köyün simgesi oldu

Aynı yere yuva yapan leylekler köyün simgesi oldu

İhlas Haber Ajansı / Nihat Özbay - Yerel

İlkbahar, Özalp, Van, Yerel, Haberler

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