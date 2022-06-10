Ormanlık alanda karşılaştığı ayı iletişim kurmaya çalışan vatandaşın gülümseten anları kamerada - Haberler

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Ormanlık alanda karşılaştığı ayı iletişim kurmaya çalışan vatandaşın gülümseten anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Nurhan İçmez - Yerel
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Ormanlık alanda karşılaştığı ayı iletişim kurmaya çalışan vatandaşın gülümseten anları kameradaTOKAT Tokat'ta ormanlık alanda karşılaştığı ayı iletişim kurmaya çalışan vatandaşın gülümseten anları kameraya yansıdı.

Ormanlık alanda karşılaştığı ayı iletişim kurmaya çalışan vatandaşın gülümseten anları kamerada

TOKAT Tokat'ta ormanlık alanda karşılaştığı ayı iletişim kurmaya çalışan vatandaşın gülümseten anları kameraya yansıdı.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çamköy Yaylası'nda hayvanlarını otlatan Ebubekir Cebeci ayı ile karşılaştı. Metrelerce uzağındaki ayı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Cebeci, ayıyı ıslık çalarak çağırmaya çalıştı. Bir süre duraksayarak sesin geldiği yöne doğru bakan ayı bölgeden kaçarak uzaklaştı. Cebeci, hayvanlarını otlatırken biranda karşılaştığını belirterek, "Ne yapacağını bilemedi, şaşkındı. Seslenerek çağırdım" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Yerel

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