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Ayhan Taş, Sinop'ta Hayranlarıyla Buluştu

Ayhan Taş, Sinop'ta Hayranlarıyla Buluştu
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Televizyon ve sinema oyuncusu Ayhan Taş, Sinop'ta gerçekleştirdiği etkinlikte hayranlarıyla bir araya geldi. Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Taş, izleyicilere keyifli anlar yaşattı ve sahne deneyimi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Ayhan Taş, Sinop'ta hayranlarıyla buluştu

SİNOP - Televizyon ve sinemanın sevilen yüzü Ayhan Taş, Sinop'ta hayranlarıyla buluştu.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Ayhan Taş, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Özellikle dışardan alınan seyircinin sahneye doğrudan katıldığı bölümler yoğun ilgi görürken, Taş'ın doğallığı ve samimiyeti izleyenlerden tam not aldı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Ayhan Taş, sahnedeki deneyimini anlatırken, "Siz keyifli olursanız seyircide keyifli olacak. Hep birlikte bir alan oluşturuyoruz. Özellikle dışarıdan seyirci alma hikayesi efsaneydi. Dünyada böyle bir şey yok. Sokaktan geçeni camdan elini tutup sahneye alıp, çıkarıp oynatmak yok yani. Çok acayipti" ifadelerini kullandı.

Mahşer-i Cümbüş ekibiyle birlikte daha önce de defalarca Sinop'a geldiğini belirten Ayhan Taş, "Ben Mahşer-i Cümbüş ekibiyle geldim. Yıllarca geldik Sinop'ta oynadık. Her tarafı deniz müthiş bir yarımada ve denizi de güzel, çocuklarla gelebileceğim, eğlenebileceğim, birlikte güzel vakit geçirebileceğim bir yer. Geldiğimizde turnelerde otelde kalıyoruz. Akşam oyun oynuyoruz, gidiyoruz otele, kalıyoruz, sabah kalkıp gidiyoruz. Bir defa 2 gün kalma şansımız oldu. Çokta gezmedik, oteldeydik. Havası güzel, denizi çok güzel" dedi.

Sinop'un yaşam kalitesine dikkat çeken Taş, "Eşime de söyledim Sinop'a gidebiliriz, Sinop'ta da yaşayabiliriz dedim. Yani herkes olduğu yerde yaşasın, kimse başka bir yere göç etmesin ama gelinip yaşanılabilecek bir yer. Kimse gelmesin. Sinoplular Sinop'ta yaşasın. Buranın dokusunu bozmasınlar. Burası yavaş bir şehir olarak kalmaya devam etsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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