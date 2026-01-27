Haberler

Aydıntepe'de yapılması planlanan Kış Festivali öncesi hazırlıklar değerlendirildi

Aydıntepe'de yapılması planlanan Kış Festivali öncesi hazırlıklar değerlendirildi
Güncelleme:
Aydıntepe Yaylası Kış Festivali, 7 Şubat'ta yapılması planlanıyor. Festival için güvenlik, ulaşım ve organizasyon süreci değerlendirildi. Amacı, bölge turizmine katkıda bulunmak ve kış turizmini canlandırmak.

Bölge turizmine katkı sağlaması ve geleneksel hale getirilmesi hedeflenen Aydıntepe Yaylası Kış Festivali için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 7 Şubat'ta yapılması planlanan festival, Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram başkanlığında düzenlenen toplantıda görüşüldü.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Neşat Akyüz ile İlçe Emniyet Amiri Cengiz Avcı katıldı. Toplantıda, festival süresince alınacak güvenlik tedbirleri, ulaşım ve trafik düzenlemeleri ile organizasyon sürecine ilişkin planlamalar değerlendirildi.

Festival kapsamında planlanan kış sporları etkinlikleri, yöresel oyunlar, halk müziği etkinlikleri, çeşitli yarışmalar ve ikram alanlarına yönelik hazırlıklar toplantıda ele alındı. Festival ile Aydıntepe Yaylası'nın doğal güzelliklerinin ön plana çıkarılması ve kış turizminin hareketlilik kazanması hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
