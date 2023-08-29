Aydıntepe ve Demirözü'nün kaymakamları değişti

Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinin kaymakamları değişti.

Kaymakam atamaları ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre, birçok kaymakam ve vali yardımcısının görev yerleri değiştirildi.

Aydıntepe Kaymakamı Kerem Yenigün Diyarbakır'ın Lice ilçesi kaymakamlığına atanırken, ilçenin yeni kaymakamı Ümit Fırat Bökçün oldu. Bökçün, Malatya Akçadağ Kaymakamlığı görevinde bulunuyordu.

Demirözü Kaymakamı Ali Ekber Ateş Hakkari Şemdinli Kaymakamlığına atandı. Demirözü ilçesinin yeni kaymakamı ise Ordu Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin oldu.

Ümit Fırat Bökçün ve Yasin Şahin bu hafta içerisinde Bayburt'taki görevlerine başlayacakları öğrenildi. - BAYBURT