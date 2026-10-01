Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, 4 köyde vatandaşların taleplerini dinledi

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Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum amirleriyle birlikte Yukarıkırzı, Pınargözü, Akbulut ve Alaca köylerindeki vatandaşları ziyaret etti.

Köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, yerleşimlerin güncel ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Köylerde devam eden çalışmaları da yerinde inceleyen Yıldırım, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Ziyaretlerde köylerin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve ihtiyaç duyulan hizmetler hakkında değerlendirmeler yapıldı. Kaymakam Yıldırım, vatandaşlarla sohbet ederek iletilen talepler hakkında ilgili kurum amirleriyle istişarelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı