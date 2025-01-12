Aydıntepe Kaymakamı Ahşap Süsleme Atölyesini Ziyaret Etti

Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, dekoratif ahşap süsleme atölyesindeki öğrencileri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Aydıntepe Meslek Yüksekokulu iş birliğinde gerçekleştirilen dekoratif ahşap süsleme kursuna ziyarette bulunan Kaymakam Böçkün, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Kaymakam Böçkün, usta öğreticilerden kursun işleyişi ve ürünlerin üretim aşaması hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Böçkün, zahmetli bir iş yaptıklarını belirterek, kursiyerlere kolaylıklar diledi. Bu gibi kurslarla hem keyifli vakit geçirildiğini, hem de ortaya güzel ürünler konulduğunu aktaran Kaymakam Böçkün, Aydıntepe İlçe Halk Eğitim Merkezi yöneticilerine çalışmalarından ötürü teşekkür etti. - BAYBURT