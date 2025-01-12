Üye Girişi
Haberler
Lise ortak sınav soruları sızdırıldı mı? Yüksek notlar yetkilileri harekete geçirdi

Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda büyük şüphe! MEB harekete geçti
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor
DEM Parti İmralı heyeti bugün Figen Yüksekdağ ile görüşecek

DEM heyetinin bugünkü durağı Kandıra Cezaevi
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum

Aydıntepe Kaymakamı Ahşap Süsleme Atölyesini Ziyaret Etti

Aydıntepe Kaymakamı Ahşap Süsleme Atölyesini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, dekoratif ahşap süsleme kursunu ziyaret ederek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve kursiyerlere kolaylıklar diledi.

Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, dekoratif ahşap süsleme atölyesindeki öğrencileri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Aydıntepe Meslek Yüksekokulu iş birliğinde gerçekleştirilen dekoratif ahşap süsleme kursuna ziyarette bulunan Kaymakam Böçkün, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Kaymakam Böçkün, usta öğreticilerden kursun işleyişi ve ürünlerin üretim aşaması hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Böçkün, zahmetli bir iş yaptıklarını belirterek, kursiyerlere kolaylıklar diledi. Bu gibi kurslarla hem keyifli vakit geçirildiğini, hem de ortaya güzel ürünler konulduğunu aktaran Kaymakam Böçkün, Aydıntepe İlçe Halk Eğitim Merkezi yöneticilerine çalışmalarından ötürü teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

MHP'li vekilden "Öcalan" gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti
img

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi
img

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler
'Plakalara iyi bakın belki bulursunuz' paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı

"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapmıştı
Hindistan'da ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle 155 kişi aniden kel kaldı

Gizemli virüs dalga dalga yayılıyor! 155 kişi aniden kel kaldı
Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Ülke küle dönerken fatura 2 isme kesilecek
Bursa'da 750 yıllık safkan yerli hayvanları kurşuna dizdiler

Bursa'da 750 yıllık safkan yerli hayvanları kurşuna dizdiler
Eskişehir'de 'ilçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti' iddiası

İlçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti

Son Dakika Haberleri

Keçiörengücü - Kocaelispor Maçı Yayın Bilgileri Keçiörengücü Kocaelispor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Keçiörengücü Kocaelispor maçı ne zaman? "1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.