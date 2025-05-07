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Aydıntepe'de Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi

Aydıntepe'de Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi
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Trafik ve İlkyardım Haftası dolayısıyla Aydıntepe'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlenerek, Trafik Güvenliği Eğitimi verildi.

Trafik ve İlkyardım Haftası dolayısıyla Aydıntepe'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlenerek, Trafik Güvenliği Eğitimi verildi.

Trafik kurallarını öğretmek, farkındalık oluşturmak amacıyla Aydıntepe İlçe Emniyet Amirliği tarafından Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı. Eğitimde, karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, yaya geçidinin kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk konuları ele alınarak, öğrencilere aktarıldı. Daha sonra öğrenciler, ekiplerin kontrolünde bisiklet ve akülü araçlara binerek, kendileri için hazırlanan alanda sürüş deneyimi yaşadılar. Öğrenciler, öğrendikleri kuralları uygulama alanında pekiştirme imkanı buldular. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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