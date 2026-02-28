Aydıntepe'de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Kaymakam Ertuğrul Bayram ve eşi Şeyda Bayram, şehit aileleriyle ve gazilerle programda bir araya geldi.

Aydıntepe Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen programda, aziz şehitlerin emanetleri ile kahraman gaziler aynı sofrada buluştu. İftar öncesinde masaları tek tek dolaşan Kaymakam Bayram, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek, bir süre sohbet etti.

Şehit aileleri ile gazilerin her zaman devletin ve milletin baş tacı olduğunu vurgulayan Kaymakam Bayram, "Sizler bu devletin ve milletin en kıymetli emanetlerisiniz. Her daim yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı