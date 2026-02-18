Haberler

Bayburt'ta Ramazan Boyunca Mukabele Programları Düzenlenecek

Güncelleme:
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde ramazan ayı boyunca cami ve Kur'an kurslarında mukabele okunacak. İlçe Müftülüğü'nün koordinesinde, programlar ilçe merkezi ve köylerde vatandaşların katılımına açık olarak gerçekleştirilecek. Mukabeleler, merkez camilerde ve özel kadın programlarıyla farklı saatlerde yapılacak.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde ramazan ayı boyunca cami ve Kur'an kurslarında mukabele okunacak. Aydıntepe İlçe Müftülüğü koordinesinde yürütülecek programlar, ilçe merkezi ve köylerde vatandaşların katılımına açık olacak.

İlçe merkezinde mukabele; Merkez Camii, Yakutiye Camii ve Bilal-i Habeşi Camii'nde öğle namazı sonrasında, Şehit Oktay Altuntaş Camii'nde ise öğle namazı öncesinde okunacak.

Kadınlara yönelik mukabele programı Merkez Kur'an Kursu'nda saat 11.00'de, Yakutiye Camii alt bölümünde ise yine saat 11.00'de yapılacak.

İlçe Müftülüğü, köylerdeki camiler ve Kur'an kurslarında da Ramazan ayı süresince mukabele programlarının devam edeceğini bildirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
