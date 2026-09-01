Haberler

Aydıntepe Kaymakamı Yıldırım, Okullardaki Eğitim Hazırlıklarını İnceledi

Aydıntepe Kaymakamı Yıldırım, Okullardaki Eğitim Hazırlıklarını İnceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek bakım, düzenleme ve hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam, okul idarecilerinden bilgi alarak sınıfları ve okul bölümlerini gezdi; yeni dönemin sorunsuz başlaması için çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Okulları gezen Kaymakam Yıldırım, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde yapılan bakım, düzenleme ve hazırlık çalışmaları hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı. Sınıfları ve okulun farklı bölümlerini de inceleyen Yıldırım, eğitim ortamlarının öğrencilerin yeni döneme daha sağlıklı ve verimli şartlarda başlaması için hazır hale getirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Ziyaretlerde, okulların ihtiyaçları ve eğitim öğretim sürecinde yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Yıldırım, yeni eğitim öğretim yılının sorunsuz başlaması için gerekli hazırlıkların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonlu iş insanı Amed formasıyla Diyarbakır sokaklarında

Görüntüdeki isim Trabzonlu iş insanı

Her eve giren 36 yıllık markadan kötü haber! Gelirler düştü, konkordato ilan etti

Her eve giren 36 yıllık Türk markasından kötü haber
Diyarbakır'da tarihin kapısı açıldı! Toprağın altından 7 bin yıllık atölye çıktı

Şehri heyecanlandıran keşif! Toprağın altından tarih fışkırdı
Murat Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan dayanamadı! Bakın ne dedi

Murat Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan dayanamadı! Bakın ne dedi
Tatbikatta tehlikeli anlar! El bombası atıldı, askerler kapıda sıkıştı

Tatbikat sırasında ölümcül hata! El bombası atılınca olanlar oldu
Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da

Uçak kalktı geliyor! Milli yıldızımız Galatasaray'a hayırlı olsun
Trabzonspor'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü

Trabzonspor kaybetti olan Salah'a oldu