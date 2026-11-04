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Aydıntepe’de okul yemekhanesinde hijyen kontrolü yapıldı

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Aydıntepe’de okul yemekhanesinde hijyen kontrolü yapıldı
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Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulunun yemekhanesinde gıda güvenliği ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulunun yemekhanesinde gıda güvenliği ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, öğrencilerle birlikte yemek sırasına girerek yemekhanedeki hizmetleri yerinde inceledi. Bilgin, yemeklerin kalitesi, hijyen şartları ve gıda güvenliği konusunda kontrollerde bulundu.

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir ortamlarda beslenmesi için okul yemekhanesindeki denetimlerin sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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