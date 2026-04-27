Aydıntepe'de öğretmenlerle öz değerler konuşuldu

Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu öğretmenleriyle bir araya gelerek, milli ve manevi değerlerin öğrencilere kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıda, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan üzücü olaylar ele alınarak, bu tür olayların nedenleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplum olarak öz değerlere dönülmesi gerektiğini vurgulayan Bilgin, kültür, dini ve milli değerler ile bayrak sevgisinin öğrencilerde güçlü şekilde yer edinmesi gerektiğini savundu.

Bilgin, Maarif Modelinin de bu anlayış doğrultusunda bireylerin kendi özüne dönmesini esas alan bir yaklaşım sunduğunu ifade etti.

Toplantıda, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra değerler eğitimiyle desteklenmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var
Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum

Tek hareketiyle Fener taraftarını çıldırttı

Çin'de tuhaf görüntü! Uçak gemisine benzeyen kağıttan uçak yaptılar

Beyin yakan görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Spor yaparken ölümden döndü

30 saniye içinde kabusu yaşadı!

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada