Aydıntepe'de öğretmenlerle öz değerler konuşuldu

Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu öğretmenleriyle bir araya gelerek, milli ve manevi değerlerin öğrencilere kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıda, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan üzücü olaylar ele alınarak, bu tür olayların nedenleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplum olarak öz değerlere dönülmesi gerektiğini vurgulayan Bilgin, kültür, dini ve milli değerler ile bayrak sevgisinin öğrencilerde güçlü şekilde yer edinmesi gerektiğini savundu.

Bilgin, Maarif Modelinin de bu anlayış doğrultusunda bireylerin kendi özüne dönmesini esas alan bir yaklaşım sunduğunu ifade etti.

Toplantıda, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra değerler eğitimiyle desteklenmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi..

