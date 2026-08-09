Haberler

Kaymakam Yıldırım Muhtarlarla Buluştu, Pazar Esnafını Ziyaret Etti

Kaymakam Yıldırım Muhtarlarla Buluştu, Pazar Esnafını Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçedeki çalışmalar ve talepler hakkında istişarede bulundu. Toplantının ardından Jandarma Komutanı ve Emniyet Amiri ile birlikte ilçe pazarını ziyaret eden Yıldırım, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek hayırlı kazançlar diledi.

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu ardından ilçe pazarında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda muhtarların mahalle ve köylere ilişkin talepleri ele alındı. Yıldırım, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından Kaymakam Yıldırım, Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Bülbül ve Emniyet Amiri Cengiz Avcı ile birlikte ilçe pazarını gezdi.

Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir süre görüşen Yıldırım, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocukların sütünü hesaba ekleyen işletmeye 51 bin TL ceza kesildi

Çocuk sütünü hesaba eklemenin cezası kesildi
Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Çinliler Türk kültürüne hayran kaldı: Hikâyenin sonu büyükelçilikte bitti

Çinliler Türk kültürüne hayran kaldı: Hikaye büyükelçilikte bitti
Akrabaların kız kaçırma kavgasında kan aktı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Bir de akraba olacaklar! Kız kaçırma kavgasında kan aktı

Bakan Gürlek açıkladı! Orman yangınlarında 9 tutuklama

Bakan Gürlek açıkladı! 34 kişi yakalandı, 9'u tutuklandı
Anlaşma tamam! Trabzonspor Salah'tan sonra bir bomba daha patlattı

Anlaşma tamam! Trabzonspor Salah'tan sonra bir bomba daha patlattı
Bahçeli 'Demirtaş evine dönmeli' çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi

Bahçeli "Evine dönmeli" demişti! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi