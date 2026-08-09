Kaymakam Yıldırım Muhtarlarla Buluştu, Pazar Esnafını Ziyaret Etti
Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçedeki çalışmalar ve talepler hakkında istişarede bulundu. Toplantının ardından Jandarma Komutanı ve Emniyet Amiri ile birlikte ilçe pazarını ziyaret eden Yıldırım, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek hayırlı kazançlar diledi.
Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu ardından ilçe pazarında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda muhtarların mahalle ve köylere ilişkin talepleri ele alındı. Yıldırım, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.
Toplantının ardından Kaymakam Yıldırım, Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Bülbül ve Emniyet Amiri Cengiz Avcı ile birlikte ilçe pazarını gezdi.
Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir süre görüşen Yıldırım, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.