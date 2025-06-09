Aydıntepe'de Muhtarlara Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi

Aydıntepe'de muhtarlara 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele/Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitimi' ve 'Koruyucu Aile Farkındalık Eğitimi' verildi.

Aydıntepe Kaymakamlığının ev sahipliğinde muhtarlara, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri tarafından 'Koruyucu Aile Farkındalık Eğitimi', 'Aile Yılı Tanıtımı' ve 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele/Erkek Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitimi' konularında farkındalık eğitimleri verildi. Koruyucu aile olabilmenin şartlarının anlatıldığı, kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılması gerekenlerin altının çizildiği eğitimde, muhtarlardan gelen sorulara yanıt verildi. 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesiyle beraber bu kapsamda yapılması planlanan, hayata geçirilmesi öngörülen çalışmalara ilişkin muhtarlar bilgilendirildi. Eğitimde, kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak üzere birçok alanda muhtarlarla yapılan iş birliğinin önemi vurgulandı. - BAYBURT