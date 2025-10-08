Aydıntepe'de 'Kültür ve Sohbet Odası' yapımına destek amaçlı kitap fuarı düzenlendi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu bünyesinde kurulması planlanan 'Kültür ve Sohbet Odası' projesine destek amacıyla hayır çarşısı ve ikinci el kitap fuarı düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, veliler tarafından hazırlanan yöresel lezzetler ve ev yemekleri satışa sunuldu. Yiyecek fiyatları 10 ila 40 TL arasında değişti.

Fuar kapsamında din, psikoloji, pedagoji, siyer, felsefe, aile ve kişisel gelişim alanlarında çeşit çeşit kitaplar satışa çıkarıldı. Yetişkin kitapları 50 ila 150, çocuk kitapları ise 20 ila 50 TL arasında alıcı buldu.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, Şube Müdürü Adem Saka, okul yönetimi ve veliler katıldı. Hayır çarşısından ve kitap satışından elde edilen gelir, 'Kültür ve Sohbet Odası' yapımında kullanılacak. - BAYBURT