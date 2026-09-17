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Aydıntepe’de büyükbaş hayvanlara şap aşılaması sürüyor

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Aydıntepe’de büyükbaş hayvanlara şap aşılaması sürüyor
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Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası kapsamında köylerdeki çalışmalar devam ediyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası kapsamında köylerdeki çalışmalar devam ediyor. Veteriner hekimler, farklı köylerde şap aşılamasının yanı sıra buzağı küpeleme ve programlı aşı uygulamalarını sürdürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal'ın katılımıyla yürütülen çalışmalarda Beşpınar, Sorkunlu, Suludere ve Çatıksu köylerinde uygulamalar gerçekleştirildi.

Çalışmalarda büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanırken, buzağıların küpeleme işlemleri de yapılıyor. Hayvanların kayıt altına alınması, hastalıkların takibi ve yetiştiricilerin desteklemelerden yararlanabilmesi açısından gerekli işlemler gerçekleştiriliyor.

14 Eylül-13 Kasım 2026 tarihleri arasında sürdürülecek kampanya kapsamında Aydıntepe ilçesine bağlı köy ve mahallelerde aşılama çalışmalarına devam edilecek.

Yetiştiricilerden, ekiplerin işletmelere geldiğinde hayvanlarını bağlı ve aşıya hazır halde bulundurmaları isteniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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