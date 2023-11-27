Aydınlı gençler vakit namazlarında buluşuyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde gençler vakit namazlarında buluşuyor.

Aydın İl Müftülüğü ve Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafında organize edilen vakit namazı buluşmalarında Aydınlı gençler bir araya gelerek vakit namazı kılıyorlar. 'Minare Gölgesinde Yetişen Gençlik' projesi kapsamında Bedir Camii'nde gençlik buluşması gerçekleştirildi. Üniversite, lise, ortaokul öğrencileri ile çalışan gençlerin katıldığı buluşma yatsı namazının ardından İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz ve İl Müftülüğü Vaizi Fehim Dağtekin gençlere hitap etti.

Sabah namazında da Emir Sultan Camii'nde İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, KYK yurtlarında görevli manevi danışmanlar, öğrenciler, din görevlileri ve vatandaşlar bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve sohbetin ardından yapılan duadan sonra çorba ikramı yapıldı. - AYDIN