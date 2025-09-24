Aydınlar Ocağı 53. Büyük Şurası İstanbul'da Gerçekleşecek

Aydınlar Ocağı 53. Büyük Şurası, İstanbul Merter'deki The Green Park Hotel'de 10-11-12 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

Toplantıya yurt genelinden Aydınlar Ocağı yöneticileri, fikir adamları ve akademisyenler katılıyor. 10 Ekim Cuma günü saat 14.30'da açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Erkal açılış konuşmasını yapacak. Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz de, "Çağımızın Tarihi Gerçekleri" üzerine bilgi verecek. Şura'da çok sayıda akademisyen ve bilim adamı üç gün boyunca çeşitli konularda tebliğ ve sunum yapacak.

Siyasi partiler ve siyasi kuruluşlarla bağı olmayan Aydınlar Ocağı'nın 53. Şura toplantısı, 12 Ekim günü sonuç bildirgesinin okunması ve tarihi yerler gezisiyle sona erecek. - İSTANBUL