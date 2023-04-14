Üye Girişi
Haberi Paylaş
Aydınlar beldesinde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Aydınlar beldesinde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Yerel Haberler

ı Şerif yoğun ilgi gördü.

ı Şerif yoğun ilgi gördü.

Hazreti Ömer Camii'nde cuma namazı sonrası ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi'ne belde merkezinin yanı sıra çevre köylerden de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i yakından görmenin heyecanını yaşayıp dua eden çoğu vatandaş, o muazzam görüntüyü cep telefonlarıyla da kayıt altına aldı.

Adilcevaz İlçe Müftü Yardımcısı Heybetullah Evren, Aydınlar beldesinde Sakal-ı Şerif'i ziyaretinin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Halkımız büyük ilgi gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Amacımız, Peygamber Efendimizin bir parçası olan Sakal-ı Şerif'ini ziyaret açmaktır" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Camii Aydınlar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title