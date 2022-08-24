Aydın yerel: Nazilli'de mezarlıklar yenileniyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dallıca Mezarlığı'nda çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

İlçe genelindeki mezarlıklarda rutin temizlik ve bakım çalışmalarının yanısıra yenileme faaliyetlerine başlayan Nazilli Belediyesi ekipleri son olarak Dallıca Mezarlığında çevre düzenlemeleri için harekete geçti. Yaklaşık 4 bin 350 metrekare kullanım alanına sahip mezarlıkta iş makinaları ile stabilize işlemlerine başlandı.

Tesviye işlemlerinin tamamlanmasının ardından mezarlık çevresinde işlemlerin süreceğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi

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Çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür eden Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Uçar, Dallıca Mahallesi olarak Nazilli Belediyesi'nin faaliyetlerinden büyük memnuniyet duyduklarının altını çizdi. - AYDIN