Aydın yerel haberleri | Söke'ye 100. yıl hediyesi "Söke Zeybeği" oldu

Aydın haberler: - Söke'ye 100. yıl hediyesi "Söke Zeybeği" oldu Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen projede Söke'ye yeni bir türkü ve zeybek oyunu kazandırıldı.

- Söke'ye 100. yıl hediyesi "Söke Zeybeği" oldu

AYDIN - Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen projede Söke'ye yeni bir türkü ve zeybek oyunu kazandırıldı. Söke'nin 100. Yaşında, Sökelilere hediye edilen 'Söke Zeybeği' türküsü ve videosu sosyal medyada yayınlanırken, büyük beğeni topladı.

"100 Yaşında 100 Zeybek Projesi"nde 'Söke Zeybeği'nin sözlerini Murat Çam yazarken, müziğini Murat Çam ve Emre Savrık yaptı. Söke Zeybeği'nin klibinde ise, Söke'nin geçmişten bu güne halk oyunları eğitmenliği yapan birçok halk oyunu ustası yer aldı. Klip Söke'nin Belediye Meydanında çekildi. Klibin prodüksiyonunu Duygu&Bilge Consept yaparken, yönetmenliğini Yavuz Pullukçu yaptı. Projenin web ve sosyal medya koordinatörlüğünü ise Söke Belediyesi Basın Bürosu Sorumlusu Levent Tuncer üstlendi.

Söke Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün destekleriyle yapılan projede Sökeli 100 Zeybeğin, Söke'nin Kurtuluşunun 100. Yılında gerçekleştirdikleri performans takdir topladı.

Söke'ye kültür ve sanat anlamında iz bırakan bir projenin içinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Gerçekten güzel ve emek verilen bir proje oldu. 100. yıl coşkumuza Sökelilere bu hediyenin yakıştığını düşünüyorum. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum ve çok teşekkür ediyorum" dedi.