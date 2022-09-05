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Aydın yerel haberleri: Didim'e atandı, ilk icraatı 'çiçek göndermeyin' oldu

Yerel Haberler

Aydın yerel haberleri: Didim'e atandı, ilk icraatı 'çiçek göndermeyin' oldu

Edinilen Aydın haberine göre Aydın'ın Didim ilçesine atanarak görevine başlayan Kaymakam Can Kazım Kuruca, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla vatandaşlardan kendisine tebrik çiçeği göndermeleri yerine Didimli öğrenciler için kullanılmak üzere Didim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı...

Aydın'ın Didim ilçesine atanarak görevine başlayan Kaymakam Can Kazım Kuruca, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla vatandaşlardan kendisine tebrik çiçeği göndermeleri yerine Didimli öğrenciler için kullanılmak üzere Didim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı resmi hesabına nakdi bağış yapılmasını istedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 422 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle; Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit Adana Vali Yardımcılığına, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ise Didim Kaymakamlığına atandı. Gerçekleşen atamaların ardından Didim Kaymakamı Kuruca ilçeye gelerek görevine başladı. Didim Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla yeni Kaymakam Kuruca vatandaşlardan kendisine tebrik çiçeği göndermeleri yerine Didimli öğrenciler için kullanılmak üzere Didim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı resmi hesabına nakdi bağış yapılmasını istedi. Kaymakam Kuruca'nın duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın ismini taşıyan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Kıymetli Didimli hemşehrilerim, ilçemizde göreve başlamış bulunuyorum. Sizden ricam, tebrik amacıyla makama göndereceğiniz çiçeklerin yerine, kıymetli Didimli öğrencilerimiz için kullanılmak üzere Didim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı resmi hesabına nakdi bağış yapmanızdır. Yapılacak olan nakdi bağışlar Didim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla öğrencilerimize ulaşacaktır. Şimdiden destekte bulunacak olan hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunarım. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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