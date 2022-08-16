Aydın haberi: Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim yollarını yeniledi

Aydın habere göre Kent genelindeki yol yapım çalışmalarıyla güvenli ve konforlu yollar oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim'de gerçekleştirdiği yoğun mesaiyle Tütüncüler, Çobankuyu ve Koca Mustafa caddelerini sıcak asfalt çalışması ile yeniledi.

Kent genelindeki yol yapım çalışmalarıyla güvenli ve konforlu yollar oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim'de gerçekleştirdiği yoğun mesaiyle Tütüncüler, Çobankuyu ve Koca Mustafa caddelerini sıcak asfalt çalışması ile yeniledi.

Yol yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Didim'deki Koca Mustafa, Tütüncüler ve Çobankuyu caddelerinin yollarını sıcak asfalt ile yeniledi. Üç caddede yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda yoğun bir tempoyla çalışan ekipler, hem altyapı hem de üst yapı işlemlerini kısa sürede tamamladı. Altyapı işlemleri ardından sıcak asfalt serimi ile devam edilen çalışmalara kaldırım düzenlemeleri ile devam edildi. Tüm bu işlemlerin ardından şerit çizgileri çekilen ve yol işaretlemeleri tamamlanan yollar ulaşıma açıldı.

Vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için yatırımlarına devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Koca Mustafa, Tütüncüler ve Çobankuyu caddelerini ekiplerimiz kısa sürede yeniledi. Yayalar için kaldırımlar genişletildi ve yollarda da sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler çok güzel. Bizler de vatandaşlarımız için hizmet odaklı çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Hızlı bir şekilde yapılan çalışmalarla, caddelerin yayalar ve sürücüler için çok daha kullanışlı hale getirildiğini belirten vatandaşlar, yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN