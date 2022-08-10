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Aydın yerel haberi | Didim'de geri dönüştürülen hurda malzemeler kenti güzelleştiriliyor

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Aydın yerel haberi | Didim'de geri dönüştürülen hurda malzemeler kenti güzelleştiriliyor

Gelen Aydın haberine göre Didim Belediyesi tarafından tamamı geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak hazırlanan izmaritlikler, kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Didim Belediyesi tarafından tamamı geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak hazırlanan izmaritlikler, kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Hayata geçirdiği projeler ile tüm Türkiye'ye örnek olan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tasarruf projelerinden birinde daha çalışmalar tamamlandı. Geçmişte de hurda malzemeleri hayata döndürerek kedi ve köpek kulübeleri, çöp kutuları ve çeşitli peyzaj ürünlerini maliyetsiz şekilde kente kazandıran Didim Belediyesi, bir projeyi daha hayata geçirdi. Didim Belediyesi Heykel Atölyesi'nde hurda malzemeler kullanılarak hazırlanan izmaritlikler, kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

'Sigara sağlığa ve çevreye zararlıdır! Yere atma! Kafama at!' sloganı yerleştirilen izmaritlikler, kent estetiğine de değer kattı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Deniz Atabay Didim Belediyesi Türkiye Yerel Haberler

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