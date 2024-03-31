Aydın Valisi Yakup Canbolat Oyunu Kullandı

Aydın'ın Efeler ilçesi Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda eşi Ayşegül Canbolat ile birlikte oyunu kullanan Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Aydın'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde de birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullanırken, Aydın Valisi Yakup Canbolat da eşi Ayşegül Canbolat ile birlikte Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'na gelerek 2022 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yoğun katılımın olduğu oy kullanma işlemlerinde oluşan kuyrukta bekleyen Vali Canbolat, vatandaşlarla sohbet etti. Seçim görevlilerine kolaylıklar dileyerek, oy kullanma işlemini gerçekleştiren Vali Canbolat, sonuçların ülkeye 'hayırlı olmasını' diledi.

Seçimin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Canbolat; "Seçimlerin ülkemize, milletimize ve Aydın'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN