Vali Canbolat, Bakan Yerlikaya ile görüştü

Aydın Valisi Yakup Canbolat, video konferans yoluyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında ülke genelindeki valilerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıya Aydın Valisi Yakup Canbolat da katıldı. Vali Canbolat, Bakan Yerlikaya'ya Aydın'ın son durumu ile ilgili bilgi verirken, il genelinde alınan tedbirler ve denetimler hakkında görüştü.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Vali Yakup Canbolat, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN