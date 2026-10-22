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Aydın Valisi Varol, yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik çalışmalarını değerlendirdi

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Aydın Valisi Varol, yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik çalışmalarını değerlendirdi
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görüşmede kent genelindeki korunan alanlar, yaban hayatının korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine yönelik faaliyetler ele alındı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, kent genelindeki korunan alanlar, yaban hayatının korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine yönelik faaliyetler ele alındı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurumun sorumluluk alanında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Ömer Ali Kızlarkayası, müdürlüğün faaliyetleri hakkında Vali Varol'a bilgi verdi. Görüşmede, Aydın genelinde bulunan korunan alanların mevcut durumu, doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması konuları üzerinde duruldu. Aydın'ın sahip olduğu doğal zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyan biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı görüşmede, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki alanlarda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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