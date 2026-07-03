Vali Varol, İl Müftülüğü'nde yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yürütülen hizmetleri yerinde incelemek ve kurumun faaliyetleri hakkında bilgi almak amacıyla Aydın İl Müftülüğü'nü ziyaret etti.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından karşılanan Vali Dr. Osman Varol'a, İl Müftülüğü'nün teşkilat yapısı, personel durumu ile din hizmetleri, eğitim faaliyetleri, Kur'an kursları, hac ve umre organizasyonları başta olmak üzere yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. İl Müftü yardımcıları ve şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda, İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kurumun faaliyet alanları, devam eden projeler ve planlanan çalışmalarla ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca vatandaşlara yönelik yürütülen manevi rehberlik hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve sosyal destek çalışmaları da değerlendirildi. Ziyaretin sonunda Aydın İl Müftülüğü'nün toplumun manevi hayatına önemli katkılar sunduğunu belirten Vali Dr. Osman Varol, İl Müftüsü Hasan Güneş nezdinde tüm personele çalışmalarında başarılar dileyerek özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı