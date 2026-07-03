Haberler

Vali Varol, İl Müftülüğü'nde yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı

Vali Varol, İl Müftülüğü'nde yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, İl Müftülüğü'nü ziyaret ederek din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve manevi rehberlik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yürütülen hizmetleri yerinde incelemek ve kurumun faaliyetleri hakkında bilgi almak amacıyla Aydın İl Müftülüğü'nü ziyaret etti.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından karşılanan Vali Dr. Osman Varol'a, İl Müftülüğü'nün teşkilat yapısı, personel durumu ile din hizmetleri, eğitim faaliyetleri, Kur'an kursları, hac ve umre organizasyonları başta olmak üzere yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. İl Müftü yardımcıları ve şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda, İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kurumun faaliyet alanları, devam eden projeler ve planlanan çalışmalarla ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca vatandaşlara yönelik yürütülen manevi rehberlik hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve sosyal destek çalışmaları da değerlendirildi. Ziyaretin sonunda Aydın İl Müftülüğü'nün toplumun manevi hayatına önemli katkılar sunduğunu belirten Vali Dr. Osman Varol, İl Müftüsü Hasan Güneş nezdinde tüm personele çalışmalarında başarılar dileyerek özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den İran heyetine suikast hamlesi! Trump yönetimi son anda engellemiş

Dünyayı ayağa kaldıracak iddia! ABD yönetimi son anda engellemiş
Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan '3500 dolar' uyarısı

Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan kritik uyarı gecikmedi
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik! Akademisyeni böyle protesto etti

Akademisyenle fotoğraf çektirmeyi reddedince ortalık fena karıştı
TikTok'ta öpüşen çifte 21'er kırbaç cezası

TikTok'ta öpüşen çifte şoke eden ceza
88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı

Bu maçta 88 yıl sonra bir ilk yaşandı!
Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı

Meclis'ten geçti! On binlerce uzman er ve erbaşı sevindirecek karar