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Aydın Valisi Varol, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde zeytin hasadına katıldı

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Aydın Valisi Varol, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde zeytin hasadına katıldı
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen programda kadın çiftçilerle birlikte zeytin topladı. Hasat sonrası üreticilerle sohbet eden Varol, tarımsal üretimde kadın emeğinin önemine dikkat çekti ve kadın çiftçilere çiçek takdim etti.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kadın çiftçilerle birlikte zeytin toplayarak hasat heyecanına ortak oldu.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, kentin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan sofralık zeytinin hasadına katılarak kadın çiftçilerle birlikte zeytin topladı. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen programda zeytin bahçesine giren Vali Varol, kadın çiftçilerle birlikte hasat yaptı. Zeytin dallarından ürün toplayan Varol, üreticilerle sohbet ederek tarımsal üretimde kadın emeğinin önemine dikkat çekti. Program kapsamında kadın çiftçilere çiçek de takdim eden Vali Varol, tarımsal üretime ve kırsal kalkınmaya katkı sunan üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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