Aydın Valiliği, Turizmde Olumsuz Görüntülere Müsaade Etmeyecek

Aydın Valiliği, Turizmde Olumsuz Görüntülere Müsaade Etmeyecek
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Aydın Valiliği, Kuşadası'ndaki bir işletmede meydana gelen çıplak dans görüntülerinin ardından işletmeyi 3 gün faaliyetten men ederek, turizmdeki olumsuzluklara karşı denetimlerin artırılacağını açıkladı.

Aydın Valiliği, sosyal medyada yer alan bir işletmedeki görüntülerin ardından işletmenin 3 gün faaliyetten men edildiğini belirterek, "Turizmi olumsuz etkileyen hiçbir görüntü ve uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecek; ilimizin marka değerine zarar verebilecek her türlü olumsuzluğun önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve birimlerimizce gerekli denetimler aralıksız şekilde sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.

Kuşadası ilçesinde bir işletmede garsonların çıplak şekilde dans eden görüntülerinin ardından olaya hızla müdahale eden Aydın Valiliği, işletmenin 3 gün faaliyeten men edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı sosyal medya mecralarında, ilimiz Kuşadası ilçesindeki turizm faaliyetlerini hedef alan paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili olarak, ilgili işletme hakkında PVSK'nın 8. maddesi f bendince işletme 3 gün faaliyetten men edilmiştir. Turizmi olumsuz etkileyen hiçbir görüntü ve uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecek; ilimizin marka değerine zarar verebilecek her türlü olumsuzluğun önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve birimlerimizce gerekli denetimler aralıksız şekilde sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, benzer durumların önlenmesi için bölgede denetimlerin sıklaştırılacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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