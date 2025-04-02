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Aydın Valiliği'nden Kanserle Savaş Haftası Uyarısı

Aydın Valiliği'nden Kanserle Savaş Haftası Uyarısı
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Aydın Valiliği, 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası dolayısıyla erken teşhisin önemine dikkat çekerek vatandaşları sağlık kontrollerine gitmeye çağırdı.

Aydın Valiliği 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası dolayısıyla vatandaşları kansere karşı erken teşhise karşı uyardı.

Aydın Valiliği 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası vesilesiyle vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak kansere karşı erken teşhisle mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kansere karşı daha güçlü bir savaş verilebilmesi için herkesin düzenli olarak sağlık kontrollerine ve muayenelere gitmesi gerektiğinin belirtildiği Valilik sosyal medya paylaşımında, "Erken teşhis hayat kurtarır. 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası vesilesiyle farkındalığımızı artırarak kontrol ve muayenelerimizi yaptırmalı, erken teşhisin hayati önem taşıdığını unutmamalıyız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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