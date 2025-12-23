ADÜ'de sağlıklı aile yapısı ve sorumluluk bilinci ele alındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, aile içi rollerin toplumsal yapı üzerindeki etkisi ve sorumluluk paylaşımının sağlıklı aile yapısındaki belirleyici rolü ele alındı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi ile Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Aile İçi Roller ve Sorumluluklar" paneli, Atatürk Kongre Merkezi İsa Bey Salonu'nda gerçekleştirildi. Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi bağlamında önemli değerlendirmelerin yapıldığı panele, ADÜ Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yalçın Özdemir ile Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dilek Akıcı konuşmacı olarak katıldı. Panelde, aile içi rollerin bireylerin gelişimi ve toplumsal bütünlük üzerindeki etkisi ele alınırken, sorumlulukların adil paylaşımının sağlıklı ve sürdürülebilir aile yapısının temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Değişen sosyal dinamiklerle birlikte aile kavramının geçirdiği dönüşüme dikkat çekilen panelde, bireylerin sorumluluk bilinci kazanmasının hem aile içi huzur hem de toplumsal yapı açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. - AYDIN