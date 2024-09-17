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Aydın Ticaret Borsası'nda Mobbing Tartışmaları Devam Ediyor

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Son dönemde personeline uyguladığı mobbinglerle gündeme gelen Aydın Ticaret Borsası, yönetim kurulu üyelerinin yakınlarından oluşan yeni personeline eğitim düzenledi. Eğitimde sürekli iyileştirme teknikleri ve kaizen felsefesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Son dönemde personeline uyguladığı mobbinglerle gündeme gelen Aydın Ticaret Borsası, yönetim kurulu üyelerinin birinci derece yakınlarından oluşan yeni personellerini aldıktan sonra eğitim çalışması düzenledi. Aydın Ticaret Borsası'nın sürekli iyileştirme adı altında düzenlediği eğitim Mehmet Geçgel koordinatörlüğünde online olarak gerçekleştirildi.

Kendilerine yakın olmayan personellerin çeşitli gerekçelerle işine son verildiği Aydın Ticaret Borsası'nda özellikle yönetim kurulu üyelerinin birinci derece yakınlarından oluşan yeni personeller ve mevcut personel için, iş süreçlerinde kalite ve verimliliği artırmak amacıyla 'Sürekli İyileştirme' adı altında eğitim düzenlediği belirtildi. Düzenlenen eğitimde eğitmen Mehmet Geçgel, iş akışlarını optimize etme teknikleri, kaizen felsefesinin temel prensipleri ve bu prensipler doğrultusunda şekillenen iyileştirme süreçleri hakkında Aydın Ticaret Borsası personelini bilgilendirdiği kaydedildi.

Aydın Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada "Aydın Ticaret Borsası personeline örnek bir vaka üzerinde süreç analizi ve sorun giderme tekniklerini aktaran Eğitmen Mehmet Geçgel, Kaizen'de balık kılçığı diyagramı, 5 neden analizi ve pareto tekniği gibi sürekli iyileştirme araçlarını uygulamalı olarak Aydın Ticaret Borsası personeline anlattı" denildi.

Geçtiğimiz ay Ticaret Borsası'nın 24 yıllık bir kadın çalışanına uyguladığı ilginç mobbing ile gündeme gelen Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada "Aydın Ticaret Borsası, üstlendiği vizyon ve ortaya koymuş olduğu hedefler ışığında üye memnuniyeti esaslı çalışmalarına devam ediyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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