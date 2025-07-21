Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, YKS'de İlk 1000'de 4 Öğrenciyle Yer Aldı

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, YKS'de İlk 1000'de 4 Öğrenciyle Yer Aldı
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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, 4 öğrencisi ile Türkiye geneli başarı sıralamasında ilk 1000 arasında yer aldı. Okul yönetimi, başarılı öğrencileri tebrik etti.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, 4 öğrencisiyle ilk bin arasında yer aldı.

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, Aydın bu yıl da Türkiye geneli başarı sıralamasında yerini alırken, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi de 4 öğrencisiyle ilk binde yer aldı. Öğrencilerini tebrik eden Aydın Sosyal Bilimler Lisesi yönetimi ise açıklamasında "2025 YKS sonuçlarına göre 4 öğrencimiz ilk 1000 öğrenci arasında yer aldı. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, tüm öğrencilerimizin hayal ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşmelerini diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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