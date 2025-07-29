Aydın Şehir Hastanesi'nde Açılış Hazırlıkları Devam Ediyor

Aydın Şehir Hastanesi'nde Açılış Hazırlıkları Devam Ediyor
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yapımı devam eden Aydın Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek teknik ve idari hazırlıkların durumunu değerlendirdi. Hastanenin fiziksel yapısı ve sağlık hizmetlerinin sunumu için yürütülen çalışmalarda gelinen son nokta gözden geçirildi.

Aydın'da yapımı devam eden Şehir Hastanesi'ni ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, teknik ve idari hazırlıkların koordineli biçimde tamamlanması yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yapım sürecinde sona gelinen Aydın Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında hastanenin fiziki alanları, teknik altyapısı ve hizmet birimleri değerlendirilirken, sağlık hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde sunulabilmesi adına yürütülen çalışmalarda gelinen son nokta gözden geçirildi. İncelemelerin ardından Şenkul ve beraberindeki heyet, hastanenin açılış sürecine yönelik teknik ve idari hazırlıkların koordineli şekilde tamamlanması için görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'a, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Destek Hizmetleri Başkanı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı da eşlik etti.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Aydın Şehir Hastanesi'nin vatandaşlara modern ve nitelikli sağlık hizmeti sunacak şekilde hizmete alınması için tüm hazırlıkların titizlikle sürdüğü belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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