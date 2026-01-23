Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın Şehir Hastanesi'nin Açılışını Yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın Şehir Hastanesi'nin Açılışını Yapacak
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını 24 Ocak Cumartesi günü yapacak. Hastane, 450 bin hastaya hizmet verecek şekilde hazırlandı ve bayraklarla donatıldı. Sağlık Bakanlığı, hastane ile birlikte 11 yeni sağlık tesisinin açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Aydın Şehir Hastanesi'nde hazırlıklar tamamlanırken, hastane bayraklarla donatıldı.

Türkiye'nin 21. Şehir Hastanesi Aydın'da hizmet vermeye başlarken, hastanenin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ocak Cumartesi günü (yarın) şehir hastanesi ve tamamlanan diğer yatırımların açılışını gerçekleştirmek için Aydın'a gelecek. Cumhurbaşkanının gelişi için il genelinde tedbirler alınırken, Aydın Şehir Hastanesi'nde de hazırlıklar tamamlandı. Atatürk Kent Meydanı'nda yapılacak olan toplu açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastaneyi ziyaret etmesi beklenirken, Şehir Hastanesi de bayraklarla donatıldı. Hastane personelleri tarafından hastanenin bahçesinde bayraklama çalışmaları gerçekleştirilirken, bir yandan da peyzaj ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Resmi açılışın ardından ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet verecek Aydın Şehir Hastanesi'nin, Aydın ve Ege Bölgesi'nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bin 300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizle birlikte 11 yeni sağlık tesisimizi hizmete açıyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
