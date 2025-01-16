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Aydın Sanayi Esnafı Geleneksel Hayır Yemeği Düzenledi

Aydın Sanayi Esnafı Geleneksel Hayır Yemeği Düzenledi
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Aydın 1. Sanayi sitesi, üst sanayi esnafları ikinci geleneksel hayır yemeğini gerçekleştirdi. Ahmet usta öncülüğünde düzenlenen etkinlik, birlik ve beraberlik amacıyla yapıldı ve her yıl aynı tarihte yapılması planlanıyor.

Aydın 1. Sanayi sitesi, üst sanayi esnafları geleneksel hale getirdikleri hayır yemeğinin ikincisini gerçekleştirdi.

Uzun yıllardır sanayide esnaflık yapan lokantacı Ahmet usta öncülüğünde 1. Sanayi sitesi, üst sanayi esnafları geleneksel hale getirdikleri bin kişilik hayır yemeğinin ikincisini düzenledi. Tüm sanayi esnafının bir arada birlik, beraberlik ve yardımlaşma amacıyla düzenlenen hayır yemeğinin her yıl aynı tarihte gerçekleştirilerek geleneksel hale getirilmesi planlanıyor. Hayır yemeğinin, birlik ve beraberlik amacıyla yapıldığını dile getiren lokantacı Ahmet Usta; "Biz sanayi esnafı olarak bir hayır yemeği düzledik. Bugün burada herkesin bir hayrı dokunuyor. Yemek dağıtımına da başladık. Bin kişilik bir yemek bu. İnşallah geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

"Sanayi esnafımız alçak gönüllüdür"

Aydın'daki sanayi sitesi esnafının hassasiyetine vurgu yapan Aydın Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü; "Bizim sanayi sitesi esnafımız bir o kadar mütevazi, bir o kadar alçak gönüllüdür. Geldikleri yeri de hiçbir zaman unutmadılar. Böyle konularda çok hassas ve hayırseverlerdir. Kendilerini de tebrik ediyorum. Hep beraber sanayi sitesi ailesi olarak bu geleneği devam ettireceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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