Aydın Lisesi'nden 'Aile Yılı' etkinliği

Aydın Lisesi 'Aile Yılı' kapsamında dört kuşak bir arada yaşayan Bilal Ailesi'ne konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından Aydın Lisesi aile bağlarının önemini vurgulamak amacıyla 'Dört Kuşak Bir Arada' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında dört kuşak bir arada yaşayan Bilal ailesi ziyaret edildi.

Aydın Lisesi'nin sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi hasebiyle okulumuz da 'Dört Kuşak Bir Arada' projesi hayata geçirildi. Proje de amaç; dört kuşak bir arada yaşayan öğrencilerimizle ilgili bir çalışma yapmaktı. Çalışmamız neticesinde dört kuşak bir arada yaşayan Bilal ailesine misafir olduk. 50 yıllık bir evlilik dile kolay, yarım yüzyılı aşan bir sevda, bir ömre sığan sayısız anı. Bilal ailesi, kökleri toprağa derinlemesine işlemiş dallarıyla dört kuşağı kucaklayan bir çınar gibi. Günümüzün gittikçe yalnızlaşan aile yapısına karşı Bilal ailesi dört kuşak bir arada bulunarak bizlere önemli bir hakikati fısıldıyor. Sabır, fedakarlık, şartsız sevgi; 50 yıllık bu evliliğin ve birlikte yaşayabilmenin asıl sırrı. Bu huzur dolu aileye misafir olduk, biz de huzur bulduk" ifadelerine yer verildi. - AYDIN