Aydın Lisesi'nde sanal gerçeklik dönemi başladı

Aydın Lisesi'nde Coğrafya dersi öğrenciler için unutulmaz ve ilham verici bir öğrenme deneyimine dönüşürken, ADÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Arş. Gör. Alaattin Arıkan, sanal gerçeklik (VR) teknolojisini derse entegre ederek 10. sınıf öğrencilere geleceğin eğitim anlayışını sahaya taşıyan örnek bir uygulama sundu.

Aydın Lisesi öğrencileri mekansal kavramları üç boyutlu ortamda keşfetme, etkileşimli uygulamalarla öğrenme sürecine aktif olarak katılma ve medya içeriklerini gerçekçi simülasyonlar üzerinden analiz etme imkanı buldu. Coğrafya dersi, klasik anlatımın ötesine geçerek öğrencilerin ilgisini ve öğrenme kalıcılığını artıran çok boyutlu bir deneyime dönüştü. Aydın Lisesi'nin köklü eğitim geleneği ile çağdaş ve yenilikçi yaklaşımların buluştuğu çalışma, öğrencilerin derse olan motivasyonunu ve merak duygusunu önemli ölçüde artırdı.

Aydın Lisesi Müdürü Serkan Akyol, projenin hayata geçirilmesinde katkı sunan ADÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Özdemir'e ve uygulamayı başarıyla gerçekleştiren Arş. Gör. Alaattin Arıkan'a teşekkür etti. - AYDIN