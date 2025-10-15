Haberler

Aydın Lisesi'nde İlk Yardım Semineri Düzenlendi
Aydın Lisesi'nde, İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen uzman ekip tarafından öğrencilere yönelik 'İlk Yardım' konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminerde, acil durumlarda yapılması gereken ilk yardım uygulamaları örneklerle anlatıldı ve öğrencilerin ilk yardım bilinci artırıldı.

Aydın Lisesi'nde öğrencilere, İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen uzman ekip tarafından "İlk Yardım" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminerde, günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil durumlarda yapılması ve yapılmaması gereken ilk yardım uygulamaları örneklerle anlatıldı. Öğrencilere; temel yaşam desteği, kanama, yanık, kırık ve burkulmalarda ilk müdahale yöntemleri hakkında pratik bilgiler verildi. Seminerde öğrenciler, uzmanlara merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Program sonunda, öğrencilerin ilk yardım bilinci ve farkındalıklarının artması amaçlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
