Aydın Lisesi'nde İlk Yardım Semineri Düzenlendi

Aydın Lisesi'nde öğrencilere, İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen uzman ekip tarafından "İlk Yardım" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminerde, günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil durumlarda yapılması ve yapılmaması gereken ilk yardım uygulamaları örneklerle anlatıldı. Öğrencilere; temel yaşam desteği, kanama, yanık, kırık ve burkulmalarda ilk müdahale yöntemleri hakkında pratik bilgiler verildi. Seminerde öğrenciler, uzmanlara merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Program sonunda, öğrencilerin ilk yardım bilinci ve farkındalıklarının artması amaçlandı. - AYDIN