Aydın Kuyucak'ta Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Başlıyor

Aydın Kuyucak'ta Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Başlıyor
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Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında görev almak isteyen ücretli usta öğretici adaylarının başvurularını 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında online olarak alacak.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde görev almak isteyen ücretli usta öğreticiler için başvurular başlıyor.

Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılında görev almak isteyen adayların başvurularını 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Yaygın Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yapmaları gerekiyor. Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, başvuru yapacak adayların 2025-2026 Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğretici Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartlara uygun hareket etmeleri gerektiği vurgulandı. Başvuru takvimi, gerekli belgeler ve dikkat edilmesi gereken tüm hususların detaylı olarak kılavuzda yer aldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "Usta öğretici adaylarımızın herhangi bir hak kaybı ve mağduriyet yaşamamaları için başvuru kılavuzunu dikkatlice okumaları büyük önem taşımaktadır. Tüm usta öğretici adaylarımıza başarılar dileriz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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