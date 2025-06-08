Aydın Jandarma Komutanı'ndan Bayram Ziyareti

Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Germencik gişelerinde görevli personelin ve vatandaşların bayramını kutladı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, Kurban Bayramı sebebiyle Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişelerinde alınan tedbirleri yerinde inceledi. Aldemir daha sonra yol kullanıcılarının ve görevli personelin Kurban Bayram'ını tebrik ederek bölgeden ayrıldı. - AYDIN