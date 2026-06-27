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Söke'nin sevilen doktoru Op. Dr. Kaplan, gözyaşlarıyla uğurlandı

Söke'nin sevilen doktoru Op. Dr. Kaplan, gözyaşlarıyla uğurlandı
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Aydın sağlık camiasının sevilen isimlerinden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kamil Kaplan, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Kaplan için meslektaşları ve sevenleri gözyaşı döktü.

Aydın sağlık camiasının sevilen isimlerinden, uzun yıllardır görev yaptığı hastalara şifa dağıtan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kamil Kaplan, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yakalandığı amansız hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Kamil Kaplan'ın vefatı, başta görev yaptığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi olmak üzere tüm ilçede büyük üzüntü oluşturdu.

İki çocuk babası ve iki evladı da kendisi gibi doktor olan Op. Dr. Kamil Kaplan için görev yaptığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törene Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, hastane yönetimi, meslektaşları, sağlık çalışanları, yakınları, vatandaşlar ve çok sayıda seveni katıldı. Hastane bahçesinde gerçekleştirilen törende duygu dolu anlar yaşanırken, birçok kişi gözyaşlarını tutamadı.

Törende konuşan Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, Op. Dr. Kamil Kaplan'ın yalnızca başarılı bir cerrah değil, aynı zamanda örnek bir insan ve yol arkadaşı olduğunu söyledi. Kaplan ile meslek hayatlarının uzun yıllara dayandığını belirten Başhekim Yılmaz, "Bugün burada sadece kıymetli bir cerrahı değil, aynı zamanda çok sevdiğimiz bir ağabeyimizi uğurluyoruz. Hastalarına büyük bir özveriyle yaklaşan, hiçbir zaman geri çevirmeyen, mesleğini büyük bir aşkla yapan bir insandı. Hastalığı sürecinde bile dinlenmeyi değil, hastalarına şifa dağıtmayı tercih etti. Ameliyat kapısında dahi hastalarının yanında olmaya çalışıyordu. Biz onun biraz dinlenmesini istiyorduk ama o son günlerine kadar görevini bırakmadı. Biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun" dedi.

Hastane önündeki törende mesai arkadaşları da duygularını ifade ederken, törenin ardından Op. Dr. Kamil Kaplan'ın naaşı dualar eşliğinde uğurlandı. Cenazesinin ikindi namazına müteakip Aydın'daki Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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