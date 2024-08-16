Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Gündoğdu, mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Mehmet Gündoğdu, mahalle ziyaretleri kapsamında Yolüstü ve Yolaltı Mahalleleri'ne giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Gündoğdu, mahalle sakinleriyle hasbihal etti.

Ziyaret sırasında, mahalle sakinleri, karşılaştıkları çeşitli sorunları Kaymakam Gündoğdu'ya iletti. Taleplerini dile getiren vatandaşlar, sorunlarının çözüme kavuşmasını istediklerini belirtti. Kaymakam Mehmet Gündoğdu, vatandaşların taleplerini dikkatle dinleyerek, ilgili birimlerle koordinasyon içinde sorunların çözülmesi için gereken adımların atılacağını ifade etti. Vatandaşların sorunlarını yerinde görme ve çözüm üretme adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Gündoğdu, Karacasu'nun her köşesine ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtti. - AYDIN