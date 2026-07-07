Bozdoğan'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan zirai ve otluk alan yangını, 8 helikopter, 6 uçak ve çok sayıda ekipmanla müdahale sonucu kontrol altına alındı. Tahliye edilen mahallelerde soğutma çalışmaları sürüyor.
(AYDIN) – Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zirai ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yazıkent Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter, 6 uçak, 28 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer ile müdahale edildi.
Yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla Yazıkent ve Karaahmetler mahallelerinin tahliye edildiği yangı, ekiplerin havadan ve karadan sürdürdüğü çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: ANKA