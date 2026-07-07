Bozdoğan'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

(AYDIN) – Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zirai ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yazıkent Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter, 6 uçak, 28 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer ile müdahale edildi.

Yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla Yazıkent ve Karaahmetler mahallelerinin tahliye edildiği yangı, ekiplerin havadan ve karadan sürdürdüğü çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA