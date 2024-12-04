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Aydın İl Sağlık Müdürü, Vali'ye 2024 Sağlık Hizmetleri Sunumunu Yaptı

Aydın İl Sağlık Müdürü, Vali'ye 2024 Sağlık Hizmetleri Sunumunu Yaptı
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın Valisi Yakup Canbolat'a 2024 yılı sağlık hizmetleri sunumunu gerçekleştirdi. Toplantıda Aydın Şehir Hastanesi'nin durumu, kapasitesi ve mevcut sağlık yatırımları değerlendirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından, Aydın Valisi Yakup Canbolat'a 2024 yılı sağlık hizmetleri sunumu yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, hizmet başkan ve başkan yardımcılarının katılımı ile düzenlenen toplantıda yapımı devam eden Aydın Şehir Hastanesi'nin genel durumu, kapasitesi, donanımı ve inşaatın tamamlanma süresi, yürütülen çalışmalar, hastanenin hali hazırdaki durumu, tamamlanan ve yapımı devam eden sağlık yatırımları, Aydın'daki hastanelerin genel durumları, hastanelerin ve sağlık tesislerinin kapasitesi, poliklinik hizmetleri, personel durumu, mevcut altyapı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yürütülen çalışmalar hakkında Aydın Valisi Yakup Canbolat'a Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından bilgi verildi.

Vali Canbolat, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde büyük bir özveri ile görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, sağlık personellerine çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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